En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Plougoumelen, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,7% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,94% pour Yannick Jadot, 2,06% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 20,49% à Plougoumelen pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 4,76% de Manon Aubry (LFI), les 9,82% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,53% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 35% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Plougoumelen en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN soit à près de 22% à Plougoumelen ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Plougoumelen le 9 juin dernier ? Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Plougoumelen. L'extrême droite a attiré 22,49% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 20,49% et Valérie Hayer à 18,96%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Plougoumelen lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Ce sont Emmanuel Macron avec 31,59% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,36% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Plougoumelen. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 18,46% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,01% devant Marine Le Pen (31,99%).

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Lors des législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Plougoumelen, obtenant 14,78% des voix sur place, contre 34,39% pour Jimmy Pahun (La République en Marche). Au deuxième tour, c'est encore Jimmy Pahun qui glanera le plus de suffrages, avec 55,12% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Plougoumelen et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Plougoumelen, le scrutin est en cours. Dotée de 1 240 logements pour 2 605 habitants, la densité de la commune est de 116 hab/km². L'existence de 214 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (85,89%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 36,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 46,3% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 478,81 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En résumé, Plougoumelen incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières législatives à Plougoumelen : ce qu'il faut savoir À Plougoumelen (56400), l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 44,25% au premier tour. Au deuxième tour, 42,51% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,87% des électeurs de la localité, à comparer avec une abstention de 14,89% au premier tour. L'inflation dans le pays pourrait en effet inciter les habitants de Plougoumelen à s'intéresser plus fortement au scrutin.