En direct

19:50 - À Plumergat, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Plumergat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,7% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,87% à Plumergat. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (5,4%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (6,07%) et enfin de Léon Deffontaine (1,84%) le 9 juin. Autrement dit un total de 28% sur place.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le RN à Plumergat Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces chiffres. Mais des pistes émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Plumergat dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 30,57% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Plumergat, devant Raphaël Glucksmann à 16,87% et Valérie Hayer à 15,59%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 549 électeurs de Plumergat.

14:32 - À Plumergat, le résultat de la présidentielle résonne toujours La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Plumergat lors du premier tour de la présidentielle avec 31,65%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,2%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,14% et 6,93% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 39,31% contre 60,69%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Les législatives 2022 à Plumergat ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 16,67% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats LREM rassembleront 25,12% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Jimmy Pahun (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Plumergat : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population de Plumergat exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 96 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,42%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 628 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,84%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,77%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Plumergat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,3% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Plumergat : retour sur la participation aux dernières élections législatives Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Durant les précédentes élections européennes, 55,98% des inscrits sur les listes électorales de Plumergat avaient pris part au scrutin, contre une participation de 53,69% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,62% au premier tour et seulement 49,3% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.