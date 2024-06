En direct

19:51 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes dissoute à Pluneret ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. Lors du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 25,77% des votes dans la commune, où c'est Karol Kirchner qui représentait la gauche. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 18,86% à Pluneret pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 33% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,15%), de Marie Toussaint (8,1%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,31%).

18:42 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Pluneret Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 19% voire plus à Pluneret ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,47% dans la moyenne nationale pour Bardella à Pluneret aux européennes Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler aussi pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 26,47% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Pluneret, face à Raphaël Glucksmann à 18,86% et Valérie Hayer à 18,4%. Le mouvement nationaliste glanait ainsi pas moins de 745 votants de Pluneret.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Pluneret au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,45% contre 33,96% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,7% et 6,5% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 34,19% contre 65,81%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Pluneret ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces législatives 2024 à l'échelle locale. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Pluneret, obtenant 11,94% des votes sur place, contre 25,77% pour Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Pluneret : législatives et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale législative, Pluneret est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 140 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 383 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,48%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 36,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,25%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 29 910 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Pluneret, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Pluneret : les chiffres clés Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Pluneret (56400) ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,46% au premier tour et seulement 47,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Pluneret ? Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 029 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,31% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,62% au premier tour.