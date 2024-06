En direct

19:51 - À Pluvigner, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 14,27% à Pluvigner. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (4,15%), l'EELV Marie Toussaint (6,7%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2,83%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 26% sur place. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pluvigner, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 24,38% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,93% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,48% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 1,75% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Pluvigner Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Pluvigner dans la moyenne française concernant Bardella aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 1208 habitants de Pluvigner passés par les urnes ont en effet préféré le RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 33,87% des votes face à Valérie Hayer à 15,28% et Raphaël Glucksmann à 14,27%.

14:32 - Pluvigner avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la clé pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pluvigner lors du premier tour de la présidentielle avec 29,29%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,13%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,93% et 5,52% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,49% contre 57,51%.

12:32 - Quel score à Pluvigner pour Ensemble ce dimanche soir ? En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Pluvigner, obtenant 18,46% des votes sur place, contre 29,30% pour Jimmy Pahun (LREM). La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Jimmy Pahun (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Pluvigner : ce qu'il faut retenir En pleine campagne électorale législative, Pluvigner se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 7 651 habitants répartis dans 3 766 logements, cette commune présente une densité de 89 habitants/km². Ses 472 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 41,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,04%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2089,19 € par mois. À Pluvigner, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Pluvigner pour les élections législatives Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des dernières élections ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 58,06% dans la commune de Pluvigner. La participation était de 52,23% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,32% au premier tour. Au second tour, 46,26% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,96% des votants de l'agglomération. La participation était de 77,7% au premier tour, c'est-à-dire 4 919 personnes.