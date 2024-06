Résultat des législatives à Pomeys : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le RN à son niveau national à Pomeys le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront peut-être comparables avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Pomeys, avec 32,2%, soit 170 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 16,1% et Raphaël Glucksmann à 14,02%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Pomeys La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,21% contre 31,25% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,76% et 8,11% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,55% contre 63,45%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche soir à Pomeys ? Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Pomeys il y a deux ans, où c'est Thomas Gassilloud (LREM) qui s'imposait au premier tour, avec 43,06%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud l'emportait enfin en revanche avec l'étiquette Ensemble ! Au second tour dans la localité, avec 60,00%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Pomeys et leurs implications électorales La composition démographique et socio-économique de Pomeys façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 3,36%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 499 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,07%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,84%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pomeys mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 23,86% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Election à Pomeys : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera le taux d'abstention à Pomeys (69590). Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 16,77% des votants de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 17,97% au second tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,52% au premier tour et seulement 50,64% au second tour. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des foyers français est en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Pomeys.