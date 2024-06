Résultat des législatives à Pont-à-Mousson : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Pont-à-Mousson ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste un mystère. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pont-à-Mousson, le binôme Nupes avait en effet glané 27,08% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 11,81% à Pont-à-Mousson. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 27% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Pont-à-Mousson Alors que retenir de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 31% voire plus à Pont-à-Mousson ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Pont-à-Mousson au début du mois Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui arrive aujourd'hui. Il y a quelques semaines en effet, à Pont-à-Mousson, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 37,78% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,36% et Raphaël Glucksmann à 11,81%.

14:32 - Pont-à-Mousson avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté électorale de Pont-à-Mousson s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022. La cheffe de file du parti d'extrême droite écrasait le match avec 28,24% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,05% et 22,76% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,51% des voix pour sa part. Avec 45,81%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,19%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Pont-à-Mousson Le score obtenu par le RN sera un point d'observation clé pour ces législative 2024 au niveau local. Il y a deux ans, lors des législatives à Pont-à-Mousson, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 23,48% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 27,08% pour Caroline Fiat (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (50,51%). Caroline Fiat remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Pont-à-Mousson : perspectives électorales Comment les électeurs de Pont-à-Mousson peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec 45,03% de population active et une densité de population de 689 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 14,76% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,0%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 973 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,81% et d'une population étrangère de 7,67% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Pont-à-Mousson mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,5% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Pont-à-Mousson Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédentes élections. Au moment des européennes de début juin, 45,48% des personnes aptes à participer à une élection à Pont-à-Mousson s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 43,1% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,28% au premier tour et seulement 38,37% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Pont-à-Mousson ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 66,18% au niveau de l'agglomération. Le taux de participation était de 67,25% au premier tour, soit 6 447 personnes.