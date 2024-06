Résultat des législatives à Pont-Remy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Pont-Remy il y a trois semaines Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière peut donc sembler encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 338 votants de Pont-Remy se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 60,68% des voix devant Valérie Hayer à 10,41% et Raphaël Glucksmann à 6,46%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Pont-Remy au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Pont-Remy lors de la présidentielle 2022 avec pas moins de 46,88% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,48% et 12,1% des voix. Pont-Remy n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,73% des voix pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 63,46%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Les élections législatives avaient donné un joli démarrage pour le RN à Pont-Remy. On retrouvait en effet Nathalie Ribeiro-Billet en tête au premier tour, avec 36,91% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Somme. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,88%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,12%.

11:02 - Pont-Remy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Pont-Remy comme dans toute la France. Dotée de 675 logements pour 1 464 habitants, la densité de la commune est de 148 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 782 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,67%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 30,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1247,00 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Pont-Remy, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Pont-Remy Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? A l'occasion des européennes de début juin, sur les 1 067 personnes en âge de voter à Pont-Remy, 44,61% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 42,98% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,29% au premier tour. Au second tour, 55,97% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Pont-Remy ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.