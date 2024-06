En direct

19:49 - À Porcheville, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La Nupes ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va être séduite par le Front populaire ? Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Porcheville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,64% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment terminé à 6,75% à Porcheville pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 27% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Porcheville en 5 ans Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Porcheville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Porcheville début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Porcheville, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, l'a emporté, avec 43,78% des votes devant Manon Aubry à 17,3% et Valérie Hayer à 9,39%. Ce qui correspond à 415 votes dans la ville.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Porcheville en 2022 ? La présidentielle est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Porcheville que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 30,57% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 26,87% et 20,7%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,64% contre 48,36%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait en première position à Porcheville. C'est en effet Cyril Nauth qui arrivait en tête au premier tour avec 32,95% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription des Yvelines. Mais c'est pourtant Benjamin Lucas (Nupes) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Porcheville au second tour, avec 53,11%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Porcheville Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Porcheville comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 162 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 227 entreprises, Porcheville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,76%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 401 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 17,69%, Porcheville se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 121,14 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Porcheville, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Porcheville Au fil des élections passées, les 3 221 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 967 inscrits sur les listes électorales à Porcheville, 50,18% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 49,97% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,71% au premier tour et seulement 59,53% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Porcheville ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.