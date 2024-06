Résultat des législatives à Port-de-Bouc : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes dissoute à Port-de-Bouc ? L'autre interrogation de ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Front populaire. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Port-de-Bouc, le binôme Nupes avait en effet réuni 57,73% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une percée à comparer avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (32,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,39% pour Yannick Jadot, 10,73% pour Fabien Roussel et 0,68% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 4,57% à Port-de-Bouc le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 41% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Port-de-Bouc Que peut-on déduire de toutes ces données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Port-de-Bouc entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera pas loin des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Port-de-Bouc il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Port-de-Bouc, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, cumulant 39,68% des votes face à Léon Deffontaines à 19,33% et Manon Aubry à 17,3%. Dans le détail, 2264 électeurs l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Port-de-Bouc au premier tour de la dernière présidentielle Port-de-Bouc avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,03%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 32,51% des votes. Emmanuel Macron et Fabien Roussel finissaient au pied de ce podium avec respectivement 11,46% et 10,73% des voix. La cheffe du RN retournera la tendance au second avec 56,96% contre 43,04% pour Macron.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Port-de-Bouc ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Port-de-Bouc, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,93% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 57,73% pour Pierre Dharréville (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (66,39%). Pierre Dharréville s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Port-de-Bouc : une analyse socio-démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Port-de-Bouc montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 19,23% et une densité de population de 1491 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 242 € par an peut être l'expression de difficultés économiques locales. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,91% et d'une population immigrée de 12,45% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Port-de-Bouc mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,84% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Election à Port-de-Bouc : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? A l'occasion des élections européennes de début juin, 52,73% des électeurs de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,13% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 62,59% au premier tour. Au deuxième tour, 61,13% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.