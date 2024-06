En direct

19:52 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Porto-Vecchio ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 7,26% à Porto-Vecchio. Mais ce sont 15% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (5,96%), de l'EELV Marie Toussaint (2,41%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,43%). Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des législatives précédentes à Porto-Vecchio. Le ticket Régionaliste était en pôle position au premier tour, avec 55,22% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Paul-André Colombani (Régionaliste ) Régionaliste qui l'emportait.

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Porto-Vecchio ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 20% à Porto-Vecchio lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes 2024 s'applique localement. Le RN est même crédité de 30% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du RN à Porto-Vecchio En deux ans, cet équilibre politique a été balayé, en France comme dans beaucoup de villes. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Porto-Vecchio, avec 36,65% des électeurs, soit 1414 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 23,54%, suivie par Marion Maréchal avec 7,85%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Porto-Vecchio au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Porto-Vecchio à l'issue de la présidentielle avec un score de 27,92% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,59% et 16,07% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 14,03% des voix. La patronne du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 57,06%, devant Emmanuel Macron à 42,94%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Porto-Vecchio ? Il y a deux ans, lors des législatives à Porto-Vecchio, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 14,85% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 55,22% pour Paul-André Colombani (Régionaliste) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Régionaliste avec 74,71%. Paul-André Colombani remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Porto-Vecchio : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Porto-Vecchio se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 229 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 209 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 182 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (35,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 1 599 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 45,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2176,28 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Porto-Vecchio, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Porto-Vecchio À Porto-Vecchio, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 35,62% au premier tour. Au second tour, 39,55% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Porto-Vecchio cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 59,53% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 58,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 783 personnes.