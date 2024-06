Résultat des législatives à Pouilly-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,55% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Pouilly-sur-Loire. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,37%. Valérie Pécresse héritait d'un rôle de figurant avec 6,81% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,16% contre 50,84%.

11:02 - Pouilly-sur-Loire : quand les données démographiques façonnent les urnes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Pouilly-sur-Loire comme partout. Dotée de 1 209 logements pour 1 607 habitants, la densité de la ville est de 82 hab/km². Ses 108 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 14,75% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 36,78% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 37,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 425,17 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Pouilly-sur-Loire, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.