Résultat des législatives à Poulainville : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui s'est affichée en tête des européennes 2024 à Poulainville, avec 33,77% des suffrages (179 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 17,55%, et la liste de Manon Aubry avec 11,51%.

14:32 - Poulainville avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Poulainville lors du premier tour de la présidentielle avec 38,02%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,6%. Poulainville n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,62% et 4,47% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 32% contre 68%.