19:50 - Que vont décider les supporters de gauche à Poulx ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Poulx, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,72% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 13,33% à Poulx début juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,15%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,45%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,16%).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Poulx Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Poulx entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Poulx le 9 juin dernier ? Les résultats de ce 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Poulx, à 42,19%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 13,51% et Raphaël Glucksmann à 13,33%.

14:32 - 30,39% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Poulx La communauté des électeurs de Poulx avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national finissait avec 30,39% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,34% et 13,3% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 12,15% des voix pour sa part. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore la figure de l'ancien FN qui l'emportait avec 51,74%, devant Emmanuel Macron à 48,26%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Poulx Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN arrivait en première position à Poulx au début des élections législatives 2022. C'est en effet Laurence Gardet qui arrivait en tête au premier tour avec 30,13% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Gard. Mais c'est finalement Philippe Berta (Ensemble !) qui s'imposait chez les électeurs de Poulx au second tour, avec 61,49%.

11:02 - Poulx : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Poulx comme dans toute la France. Dotée de 1 822 logements pour 4 237 habitants, la densité de la ville est de 325 hab par km². Ses 325 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (91,77%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 36,91% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 40,35% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 832,00 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Poulx, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Poulx : que retenir des précédentes élections ? À Poulx (30320), l'une des grandes inconnues des élections législatives sera indéniablement l'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,87% au premier tour et seulement 53,87% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 3 610 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,75% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,94% au deuxième tour.