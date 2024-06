En direct

19:48 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann avait obtenu 10,95% à Prémesques pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (4,24%), l'écologiste Marie Toussaint (4,86%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (3,72%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 21% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Prémesques, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 20,32% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression éclair du RN à Prémesques Que déduire des résultats des dernières élections ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Prémesques entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Prémesques début juin Le verdict qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Prémesques, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 28,62% des votes contre Valérie Hayer à 19,83% et Raphaël Glucksmann à 10,95%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Prémesques ? Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,45% contre 37,23% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,14% et 6,76% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 33,79% contre 66,21%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Prémesques en 2022, lors des législatives, avec 18,17% au premier tour, contre 34,54% pour Laurent Pietraszewski (La République en Marche), Prémesques faisant partie de la 11ème circonscription du Nord. Sur la commune de Prémesques, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Laurent Pietraszewski dans la localité.

11:02 - Élections à Prémesques : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Prémesques mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 427 habitants/km² et 47,74% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 4,64% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives sur le travail. Le taux élevé de cadres, représentant 30,87%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,01%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,53% à Prémesques, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les législatives à Prémesques sont lancées À Prémesques, la participation constituera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 56,14% au premier tour et seulement 57,03% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Prémesques ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 578 personnes en âge de voter au sein de la localité, 84,19% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,51% au premier tour, ce qui représentait 1 302 personnes.