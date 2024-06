En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il profiter des 24,16% de la Nupes à Putanges-le-Lac ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une part. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 24,16% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 11,01% à Putanges-le-Lac pour les élections continentales. Mais ce sont 25% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (5,45%), de l'EELV Marie Toussaint (6,02%) ou encore de Léon Deffontaine (3,06%).

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Putanges-le-Lac Difficile d'avoir les idées claires après tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Putanges-le-Lac entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut conclure que le RN sera pas loin des 20% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,9% dans la moyenne nationale pour Bardella à Putanges-le-Lac aux européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Putanges-le-Lac, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, récoltant 31,9% des votes contre Valérie Hayer à 16,69% et Raphaël Glucksmann à 11,01%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Putanges-le-Lac ? C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Putanges-le-Lac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,09%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 28,52% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,01% et 6,69% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 45,08% contre 54,92%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Putanges-le-Lac ? La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Lors des élections législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Putanges-le-Lac, cumulant 16,28% des votes sur place, contre 32,82% pour Jérôme Nury (Les Républicains). Putanges-le-Lac choisira d'ailleurs Jérôme Nury au second tour, finalement à la première place localement avec 71,05%.

11:02 - Putanges-le-Lac et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Putanges-le-Lac, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 125 habitants répartis dans 1 385 logements, cette commune présente une densité de 216 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 132 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 321 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (63,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,52% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 47,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 276,23 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Putanges-le-Lac écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Putanges-le-Lac (61210) ? L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Putanges-le-Lac (61210). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,76% au premier tour. Au second tour, 44,46% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Putanges-le-Lac ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,49% des votants de la ville, contre une participation de 71,85% au premier tour, c'est-à-dire 1 159 personnes. La volonté de changement des habitants serait susceptible de ramener les citoyens de Putanges-le-Lac dans les bureaux de vote.