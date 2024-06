En direct

19:48 - Un électorat de gauche évalué entre 16% et 18% à Quelaines-Saint-Gault pour ces législatives La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en rassembler une partie. La liste Glucksmann avait obtenu 9,9% à Quelaines-Saint-Gault il y a quelques jours. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 16% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (2,99%), de l'EELV Marie Toussaint (4,95%) ou encore de Léon Deffontaine (1,3%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Quelaines-Saint-Gault, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 18,36% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Quelaines-Saint-Gault Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN arrive à près de 23% voire plus à Quelaines-Saint-Gault ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quelaines-Saint-Gault dans la moyenne française concernant le RN il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même si le séisme n'a pas frappé toutes les communes. Lors des européennes en effet, Jordan Bardella réunissait 29,43% des votes à Quelaines-Saint-Gault. C'est Valérie Hayer qui arrivait en première place avec 30,21%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Quelaines-Saint-Gault au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Quelaines-Saint-Gault avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,95%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 44,34% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 12,38% et 4,02% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 32,33% contre 67,67%.

12:32 - Christophe Langouet (Divers centre) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Quelaines-Saint-Gault Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très observé pour cette législative 2024, localement, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Quelaines-Saint-Gault, grattant 15,32% des suffrages sur place, contre 33,16% pour Christophe Langouet (Divers centre). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin.

11:02 - Quelaines-Saint-Gault : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Quelaines-Saint-Gault, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 8,9% d'agriculteurs pour 2 133 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 105 entreprises, Quelaines-Saint-Gault se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,68%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 31,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1972,55 euros par mois, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. Pour finir, Quelaines-Saint-Gault incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention aux législatives à Quelaines-Saint-Gault : un aperçu détaillé L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,07% des inscrits sur les listes électorales de Quelaines-Saint-Gault. L'abstention était de 52,32% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,19% au premier tour. Au second tour, 52,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Quelaines-Saint-Gault ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.