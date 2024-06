Résultat des législatives à Quend : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 37,76% pour la liste RN à Quend il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Quend, avec 37,76%, soit 239 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 17,85% et Raphaël Glucksmann à 9,48%.

14:32 - 35% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Quend C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Quend lors du premier tour de la présidentielle avec 35%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 31,14%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 8,98% et 8,07% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 50% contre 50%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Quend ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en première position à Quend lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Nicolas Lottin qui se classait en pôle position au premier tour avec 30,07% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Somme. Emmanuel Maquet (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,89%.

11:02 - Comment la composition démographique de Quend façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Quend, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 25% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,59%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,22%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre de familles monoparentales (13,58%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,01%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 80,1%, comme à Quend, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Quend : analyse du taux d'abstention aux précédentes législatives L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Début juin, lors des européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,7% des inscrits sur les listes électorales de Quend. La participation était de 50,78% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,57% au premier tour. Au deuxième tour, 45,97% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Quend ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 197 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,94% avaient participé au vote. La participation était de 77,57% au second tour, ce qui représentait 927 personnes.