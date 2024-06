En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Quiberon scruté La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une partie. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,31% des voix dans la localité. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 13,73% à Quiberon. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Quiberon en 5 ans Alors que tirer de cette masse de chiffres ? Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 23% à Quiberon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Quiberon début juin Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Quiberon, avec 30,37%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 20,59% et Raphaël Glucksmann à 13,73%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Quiberon au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Quiberon lors du premier tour de la présidentielle avec 36,94%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,81%. Quiberon n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 12,98% et 8,46% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,53% contre 63,47%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice clé au moment de l'élection du jour. Au premier tour des élections législatives 2022, Quiberon, couverte par la 2ème circonscription du Morbihan, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 37,53%, alors que le RN sera derrière à 15,58%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 28,74% contre 71,26% pour les vainqueurs. Jimmy Pahun conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Quiberon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Quiberon se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 4 688 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 599 entreprises, Quiberon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (24,09%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 50,62% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 729 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 16,9%, synonyme d'une situation économique instable. En résumé, Quiberon incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Quiberon Au fil des dernières années, les 4 785 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 41,72% au sein de Quiberon (Morbihan), contre une abstention de 41,71% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 44,7% au premier tour et seulement 47,29% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 915 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,68% étaient restés chez eux. L'abstention était de 20,77% au premier tour.