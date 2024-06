En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Quimperlé pour ces législatives 2024 ? Une autre question qui accompagne ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Quimperlé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,53% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 22,44% à Quimperlé. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 8,84% de Manon Aubry (LFI), les 6,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,82% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 38% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Quimperlé Que tirer de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Quimperlé début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Quimperlé, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, récoltant 26,36% des voix face à Raphaël Glucksmann à 22,44% et Valérie Hayer à 13,56%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Quimperlé au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est probablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. La ville de Quimperlé avait accordé à Marine Le Pen 19,25% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec 28,76% et 25,24% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,85% devant Marine Le Pen (35,15%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections législatives. Les élections législatives 2022 à Quimperlé ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 13,83% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Finistère, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 36,31% des voix. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant cette fois le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

11:02 - Élections à Quimperlé : l'impact des caractéristiques démographiques A la mi-journée des législatives, Quimperlé foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 313 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 888 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (76,62%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 384 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 43,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1095,76 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Quimperlé s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Quimperlé À Quimperlé (29300), le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,19% au premier tour. Au second tour, 47,63% des votants ne se sont pas déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,5% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 23,86% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?