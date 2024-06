Résultat des législatives à Quintal : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Quintal au début du mois Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a fini première des européennes à Quintal. Le mouvement a enregistré 27,68% des voix, devant Valérie Hayer à 21,41% et Raphaël Glucksmann à 13,46%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Quintal lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Quintal avec 17,53% contre 37,41% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 10,74% et 10,12% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 32,02% contre 67,98%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Le nombre de votes du RN sera le principal enseignement pour cette élection législative au niveau local. Le RN ne convainquait pas à Quintal en 2022, lors des législatives, avec 11,32% au premier tour, contre 31,09% pour Antoine Armand (La République en Marche), Quintal étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Quintal Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Quintal comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 26,05% de cadres pour 1 247 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 656 foyers fiscaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 34,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 288,85 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Quintal contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Quintal pour les élections législatives L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Quintal. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 85,42% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 83,66% au second tour, c'est-à-dire 809 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,41% au premier tour. Au second tour, 50,56% des électeurs se sont déplacés. Quel député succédera à Antoine Armand dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie ?