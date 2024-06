Résultat des législatives à Ramonville-Saint-Agne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels peuvent être les reports du vote de gauche à Ramonville-Saint-Agne ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Raphaël Glucksmann avait terminé à 25,34% à Ramonville-Saint-Agne il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 52% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ramonville-Saint-Agne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 42,42% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN favori à Ramonville-Saint-Agne pour les législatives ? Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques lignes directrices émergent… Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à près de 15 points de plus aux législative 2024 par rapport à son résultat des dernières législatives (ce qui amènerait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 22% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Ramonville-Saint-Agne lors des élections du 9 juin Cet équilibre politique n'est plus forcément valable aujourd'hui. Même si certaines communes échappent à la règle... Le trio de tête des récentes européennes à Ramonville-Saint-Agne, en effet, était le suivant : la liste de Raphaël Glucksmann avec 25,34% des votes, devançant la liste de Manon Aubry avec 14,53% et Valérie Hayer avec 13,96%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Ramonville-Saint-Agne au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la référence pour jauger une tendance politique locale. La commune de Ramonville-Saint-Agne avait opté pour Marine Le Pen à 8,87% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la cheffe du RN avec 34,02% et 26,96% des suffrages. Le second tour de scrutin laissera sur le carreau la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 78,5% contre 21,5% pour Le Pen.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Ramonville-Saint-Agne ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 7,01% à Ramonville-Saint-Agne, le RN était devancé par les 42,42% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 9ème circonscription de la Haute-Garonne. Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

11:02 - Ramonville-Saint-Agne : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale législative, Ramonville-Saint-Agne se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 31,9% de cadres pour 14 949 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 1 234 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 786 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,72%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 1 223 résidents étrangers, Ramonville-Saint-Agne se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,06%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 29 927 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Ramonville-Saint-Agne, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Ramonville-Saint-Agne ? Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2024 à Ramonville-Saint-Agne (31520). La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables d'inciter les électeurs de Ramonville-Saint-Agne à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 20,42% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 26% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,97% au premier tour et seulement 44% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ramonville-Saint-Agne ? Quel député remplacera Christine Arrighi dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne ?