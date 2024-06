En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Rang-du-Fliers ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire ce dimanche ? A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,33% à Rang-du-Fliers. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,6% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,96% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 16% sur place. Pour le premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané également 16% des bulletins dans la commune.

18:42 - Victoire assurée Rassemblement national à Rang-du-Fliers pour les législatives 2024 Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? Si on extrapole la progression du Rassemblement national vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer à environ 40% à Rang-du-Fliers. Un verdict qui semble coller avec les suffrages également grappillés par le mouvement dans la ville en 5 ans, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration de Bardella à Rang-du-Fliers Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 763 votants de Rang-du-Fliers ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu 42,7% des votes face à Valérie Hayer à 13,82% et Raphaël Glucksmann à 7,33%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Rang-du-Fliers au premier tour de la dernière présidentielle La commune de Rang-du-Fliers avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022 puisque la candidate de l'ancien FN finissait avec 34,77% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,42% et 12,82% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 6,24% des voix. Au second tour, c'est également la leader du parti frontiste qui l'emportait à Rang-du-Fliers avec 51,45%, devant Emmanuel Macron à 48,55%.

12:32 - Quel score à Rang-du-Fliers pour le RN aux élections législatives ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si ce précédent ne peut anticiper le résultat… Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Rang-du-Fliers. On retrouvait en effet Françoise Vanpeene en tête au premier tour, avec 28,94% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 50,99%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,01%.

11:02 - Élections législatives à Rang-du-Fliers : un éclairage démographique Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Rang-du-Fliers, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 4 386 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 250 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 17,09% des résidents sont des enfants, et 7,92% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,75%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 178 € par an. Ainsi, Rang-du-Fliers incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Rang-du-Fliers : analyse du taux de participation aux précédentes élections législatives L'une des clés des élections législatives sera indéniablement la participation à Rang-du-Fliers. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,36% au premier tour et seulement 46,32% au second tour. En proportion, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 3 512 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 75,88% étaient allés voter. La participation était de 77,61% au second tour, ce qui représentait 2 724 personnes.