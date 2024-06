En direct

19:50 - Les supporters de la gauche unie convoités Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,33% à Redessan. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Redessan, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 18,29% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Redessan Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Redessan au début du mois Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui a secoué le pays il y a une vingtaine de jours. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Redessan, avec 52,53% des électeurs devant la liste de Valérie Hayer avec 8,46%, et Raphaël Glucksmann avec 8,33%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Redessan ? Le choix de celui qui va présider la France est probablement la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Redessan au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 39,18% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,69% et 17,54% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,51% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de la patronne du RN au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 61,98%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Redessan ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un puissant départ à Redessan. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Gard, c'est Laurence Gardet qui démarrait en pôle position au premier tour avec 38,64%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Philippe Berta (La République en Marche) chez les électeurs avec 56,68%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Redessan : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Redessan comme partout. Avec ses 4 181 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 282 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 302 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,11%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 196 résidents étrangers, représentant 4,74% de la population, participent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 36,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 733,40 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Redessan, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Redessan : les leçons des précédentes élections L'étude des dernières consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes européennes, parmi les 3 106 personnes en âge de voter à Redessan, 51,55% étaient allées voter. Le taux de participation était de 47,8% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,32% au premier tour et seulement 40,59% au second tour. Quelle sera la participation à Redessan cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.