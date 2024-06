Résultat des législatives à Rémelfing : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 37,93% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Rémelfing. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,68%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 6,71% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la candidate du RN qui passait devant avec 60,3%, devant Emmanuel Macron à 39,7%.

11:02 - Les données démographiques de Rémelfing révèlent les tendances électorales

Comment les habitants de Rémelfing peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,78%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 432 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Rémelfing mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.