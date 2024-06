Résultat des législatives à Rémering-lès-Puttelange : l'élection 2024 en direct

15:36 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Rémering-lès-Puttelange ?

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. La commune de Rémering-lès-Puttelange avait offert un gros avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national terminait avec 39,31% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,65% et 11,08% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 9,05% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,53%, devant Emmanuel Macron à 39,47%.