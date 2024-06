En direct

19:48 - À Renazé, qui va rafler les électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Renazé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,28% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,81% à Renazé pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 17% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 15 points à Renazé Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de chiffres. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN, qui se monte déjà à 15 points à Renazé entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 28% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Renazé le 9 juin ? Il y a une élection qui est depuis venue tout changer. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Renazé, avec 36,2%, soit 299 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 24,21% et Raphaël Glucksmann à 9,81%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Renazé lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Renazé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,02%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 37,11% des suffrages. Renazé n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 13,84% et 6,37% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,64% contre 61,36%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Renazé ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces législatives sera très instructif. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Renazé il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,28% au premier tour, contre 26,79% pour Christophe Langouet (Divers centre), Renazé étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Mayenne. Sur la commune de Renazé, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Géraldine Bannier dans la localité.

11:02 - Renazé : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Renazé, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 510 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 123 entreprises, Renazé se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (70,28%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 42,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 11,52%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 20 331 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Renazé contribue à préparer l'avenir de la France.

09:32 - La participation aux élections législatives à Renazé (53800) Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Début juin, à l'occasion des européennes, 47,0% des personnes en capacité de participer à une élection à Renazé avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,46% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,41% au premier tour et seulement 41,04% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Renazé ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,31% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,22% au deuxième tour, soit 1 351 personnes.