Résultat des législatives à Rennes : découvrez les premiers chiffres

17:38 - Jordan Bardella relégué à Rennes lors des européennes il y a une élection qui est depuis venue tout retourner. Même si toutes les villes ne sont pas concernées de la même façon. Le podium des dernières élections européennes à Rennes, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Raphaël Glucksmann avec 24.93% des bulletins exprimés, devançant la liste de Manon Aubry avec 17.85% et Valérie Hayer avec 14.46%.

17:22 - Un taux de participation en forte hausse en Ille-et-Villaine à 17h Les chiffres de la participation en Ille-et-Vilaine à 17h sont désormais connus. Ce taux s'établit à 59,77%. Un chiffre en forte hausse par rapport à 2022 qui affichait 42,27% los du premier tour des législatives de l'époque.

16:46 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Rennes lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Chez les électeurs de Rennes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 7.29%, la candidate était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36.31% et 29.47% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 84.15% devant Marine Le Pen (15.85%).

16:30 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Rennes ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Rennes il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 5.52% au premier tour, contre 49.64% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 4 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux adversaires portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 39.84% contre 60.16% pour les vainqueurs. Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Frédéric Mathieu (NUP) dans la 1re circonscription avec 60.08%, Tristan Lahais (NUP) dans la 2e circonscription avec 56.08%, Claudia Rouaux (NUP) dans la 3e circonscription avec 71.29% et Mickaël Bouloux (NUP) dans la 8e circonscription avec 60.9%.

15:41 - Comprendre l'électorat de Rennes : un regard sur la démographie locale Comment les habitants de Rennes peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 15,08% et une densité de population de 4273 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,19%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,52% et d'une population étrangère de 9,83% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 15,72% à Rennes, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

15:16 - L’Ille-et-Vilaine parmi les moins mobilisés à midi En Ille-et-Vilaine (35), le taux de participation à midi est de 22,12%, enregistrant près de 6 points de plus qu'en 2022 où la participation était de 16,43 %. Ce chiffre reste toutefois en dessous de la moyenne nationale : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - Coup d'envoi des législatives à Rennes : l'abstention en question À Rennes, le niveau d'abstention sera incontestablement un facteur clé des législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,98% au premier tour et seulement 45,2% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,98% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 24,26% au premier tour.