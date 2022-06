Résultat des législatives à Rennes : un résultat favorable à la Nupes ? Tous les scores

19/06/22 20:58

Dans l'Ille-et-Vilaine, 42,42% des électeurs ont voté au second tour des élections législatives avant que la cloche ne sonne les cinq coups de l'après-midi. C'est quatre points de plus que le taux de participation national enregistré par le ministère de l'Intérieur à la même heure.

D'après des résultats partiels fournis par le ministère de l'Intérieur et concernant 62,51% des inscrits sur les listes électorales en Ille-et-Vilaine, "Ensemble" est en tête avec 53,36%, devant NUPES avec 40,88% et LR avec 5,75%.

Président de l'Assemblée nationale française et candidat aux législatives 2022 dans la 6e circonscription du Finistère, Richard Ferrand s’est exprimé sur BFMTV en ce soir du 2e tour : "Je viens prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire députée ma concurrente (NUPES)". Candidat Ensemble, Richard Ferrand était en tête au 1er tour mais a finalement été largement battu par la Nupes au second tour, d'après les estimations.

Il était président de l'Assemblée national mais ne siégera plus au palais Bourbon. Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron a été battu dans la 6ème circonscription du Finistère face à la candidate de la Nupes, Mélanie Thomin. Le député "prend acte" de sa défaite, rapporte Le Monde. Il s'est exprimé devant la presse après l'annonce des premiers résultats : "Les résultats indiquant que les électeurs ont choisi d’élire députée ma concurrente. Je voudrai former pour elle, pour la France et pour notre territoire les voeux de plein succès".

Les résultats sont complets pour la 6ème circonscription du Finistère et selon le ministère de l'Intérieur, la candidate Nupes Mélanie Thomin est élue députée avec 50,85% et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, s'incline avec 49,15% des suffrages.

Les inscrits sur les listes électorales de Rennes ( Ille-et-Vilaine ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 36,31% des votes au premier tour à Rennes. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 29,47% et 9,96% des votes. Les résultats nationaux avaient toutefois poussé les votants de Rennes à jeter leur dévolu sur un autre candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 84,15% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 15,85% des suffrages.