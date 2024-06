Résultat des législatives à Retonfey : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Retonfey au premier tour de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,14% contre 32,89% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,82% et 8,31% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 42,32% contre 57,68%.