En direct

19:05 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Riantec Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Riantec entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,13% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Riantec le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière semble encore plus logique au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Le 9 juin en effet, à Riantec, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 30,13% des votes contre Raphaël Glucksmann à 18,58% et Valérie Hayer à 17,16%. Dans le détail, 829 électeurs l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Riantec avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Riantec avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,81%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 29,49% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 21,61% et 6,1% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 37,98% contre 62,02%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste en 2022 Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Riantec, récoltant 18,11% des suffrages sur place, contre 31,58% pour Jimmy Pahun (LREM). La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Jimmy Pahun (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Riantec Dans les rues de Riantec, les élections sont en cours. Avec ses 5 772 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 253 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 621 foyers fiscaux. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 35,7% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 42,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 32,7% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1309,77 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, à Riantec, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Riantec : la participation en question Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Riantec (56670), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,38% au premier tour. Au second tour, 53,35% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,72% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 79,84% au premier tour, soit 3 829 personnes.