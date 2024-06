Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières élections au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 24% à Rives-du-Loir-en-Anjou. Une projection qui concorde avec les points également grattés par le mouvement dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 7 points qui peut toujours grimper.

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à Rives-du-Loir-en-Anjou. Le mouvement glanait 24,77% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 18,77% et Valérie Hayer à 18,69%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Rives-du-Loir-en-Anjou au premier tour de la présidentielle 2022

Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,69% contre 35,86% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,46% et 6,77% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 31,19% contre 68,81%.