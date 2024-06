Résultat des législatives à Rogerville : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Rogerville, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 44,28% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,08% et Raphaël Glucksmann à 9,51%. Ce sont ainsi 298 habitants qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - 30,37% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Rogerville

C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Rogerville avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022 puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 30,37% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,57% et 19,63% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 5,82% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 51,38%, devant Emmanuel Macron à 48,62%.