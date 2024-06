Résultat des législatives à Roncq : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Roncq, qui va profiter des voix de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Lors des européennes, la liste Glucksmann a glané 10,21% à Roncq. Mais ce sont 21% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,38%), de Marie Toussaint (3,97%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,25%). A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 17,41% des votes dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Roncq en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 28% voire plus à Roncq ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Roncq dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella début juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 1892 habitants de Roncq passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a glané ainsi 33,83% des voix face à Valérie Hayer à 19,4% et Raphaël Glucksmann à 10,21%.

14:32 - Roncq avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Roncq lors du premier tour de la présidentielle avec 35,92%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,27%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,03% et 7,52% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 38,09% contre 61,91%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 au niveau local. Aux législatives en 2022 à Roncq, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 20,35% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 44,51% pour Gérald Darmanin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (66,24%). Gérald Darmanin s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Roncq façonne les résultats électoraux ? A la mi-journée des élections législatives, Roncq regorge de diversité et d'activités. Avec ses 13 784 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 161 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 439 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 4,89%, Roncq est un exemple de son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 70,55 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Roncq contribue à édifier l'avenir de la France.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Roncq ? L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Roncq. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,57% au premier tour. Au deuxième tour, 56,15% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Roncq ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 27,35% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 26,04% au second tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des Français cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à inciter les électeurs de Roncq à ne pas rester chez eux.