Résultat des législatives à Rosny-sous-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel candidat vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes à Rosny-sous-Bois ? Une autre interrogation qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,84% à Rosny-sous-Bois. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 46% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Rosny-sous-Bois, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 40,66% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Rosny-sous-Bois Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Les enquêtes d'opinion prédisent un parti de Jordan Bardella entre 30 et 35% des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son score de 2022. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 27% à Rosny-sous-Bois, soit quinze points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement pris ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:31 - Le Rassemblement national dépassé à Rosny-sous-Bois lors des européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Lors des élections européennes en effet, la liste RN avait obtenu 20,46% des suffrages à Rosny-sous-Bois. C'est Manon Aubry qui arrivait en première place avec 27,45%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à Rosny-sous-Bois ? Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Avec 13,98%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Rosny-sous-Bois au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La candidate était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 39,48% et 24,03% des votes. Et La cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,34% contre 70,66%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Rosny-sous-Bois Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Rosny-sous-Bois, grappillant 12,08% des votes sur place, contre 40,66% pour Fatiha Keloua Hachi (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Rosny-sous-Bois, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

11:02 - Démographie et politique à Rosny-sous-Bois, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Rosny-sous-Bois fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 45 655 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 4 025 entreprises, Rosny-sous-Bois offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (61,63%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 8 509 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 23,67%, Rosny-sous-Bois se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 30,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1712,97 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Rosny-sous-Bois, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Rosny-sous-Bois ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 55,32% des inscrits sur les listes électorales de Rosny-sous-Bois. L'abstention était de 58,86% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,97% au premier tour. Au second tour, 60,14% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 23 709 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 31,08% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 38,06% au deuxième tour.