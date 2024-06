En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Rosny-sur-Seine fait envie L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Rosny-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet glané 31,99% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment glané 7,06% à Rosny-sur-Seine pour les élections continentales. Mais ce sont 38% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (27,07%), de Marie Toussaint (2,57%) et enfin de Léon Deffontaine (2,72%).

18:42 - Un Rassemblement national gagnant à Rosny-sur-Seine à 20 jours des législatives Que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'étiquette Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Rosny-sur-Seine lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les élections européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Bardella à son niveau national à Rosny-sur-Seine au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler d'autant plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Rosny-sur-Seine, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, l'a emporté, avec 31,91% des voix devant Manon Aubry à 27,07% et Valérie Hayer à 11,49%. Dans le détail, 633 votants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - 35,65% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Rosny-sur-Seine Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Rosny-sur-Seine que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La leader de la formation avait engrangé 22,26% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 35,65%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,26% et Emmanuel Macron avec 21,29%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 40,48% contre 59,52%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Rosny-sur-Seine ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Rosny-sur-Seine, comptant 22,61%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 31,99% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 45,02% contre 54,98% pour les vainqueurs. Benjamin Lucas conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rosny-sur-Seine A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Rosny-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 929 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 416 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 687 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,8%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 689 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, 52,28% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 712,47 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Rosny-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Rosny-sur-Seine : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 6 975 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des élections européennes, 52,42% des personnes en âge de participer à une élection à Rosny-sur-Seine s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 48,46% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,46% au premier tour et seulement 42,9% au second tour. Quelle sera la participation à Rosny-sur-Seine cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.