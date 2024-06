Résultat des législatives à Roubaix : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - À Roubaix, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une part. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 8,81% à Roubaix. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 55% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (42,84%), de Marie Toussaint (4,71%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,6%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Roubaix, la Nupes avait par ailleurs cumulé 49,26% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la ville. Un chiffre à compléter enfin avec les 55% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Roubaix Que tirer des résultats des derniers scrutins ? À Roubaix, on note que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 20,29% lors du précédent scrutin européen et 18,57% le 9 juin dernier. Ce statu-quo contraste avec ce que l'on a vu avec stupeur au niveau national, avec environ 8 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Un cas particulier pour Roubaix lors des élections européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur, même si le séisme n'a pas frappé toutes les communes. Le podium des récentes européennes à Roubaix plaçait en effet dans cet ordre la liste de Manon Aubry avec 42,84% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,57% et Valérie Hayer avec 9,48%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Roubaix lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 52,5% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 19,77%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 14,51%. Et La patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 29,65% contre 70,35%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Roubaix ? Regarder le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Roubaix il y a deux ans, lors des législatives, avec 12,06% au premier tour, contre 49,26% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant également les candidats LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Roubaix et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Roubaix est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 98 892 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 7 992 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 22 963 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 49% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 15,15% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 20 011 résidents étrangers, représentant 20,41% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1977,36 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 29,66%, annonçant une situation économique précaire. À Roubaix, où les moins de 30 ans représentent 49% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - C'est l'heure de voter à Roubaix : la participation au cœur des préoccupations À Roubaix, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Roubaix ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 70,78% au premier tour et seulement 70,06% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 48,21% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 40,99% au premier tour.