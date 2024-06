En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 15% et 23% à Rouffiac-Tolosan à l'issue de ce premier tour Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Rouffiac-Tolosan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,71% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,7% pour Yannick Jadot, 1,15% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 15,16% à Rouffiac-Tolosan pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 3,9% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,8% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 23% cette fois.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le RN à Rouffiac-Tolosan Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du RN à Rouffiac-Tolosan Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Rouffiac-Tolosan, à 24,91%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 23,23% et Raphaël Glucksmann à 15,16%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Rouffiac-Tolosan lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 16,63% contre 39,71% pour Emmanuel Macron. Rouffiac-Tolosan n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,2% et 11,13% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 31,93% contre 68,07%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Au niveau local, le résultat du RN lors des élections législatives sera très analysé. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Rouffiac-Tolosan, grappillant 13,12% des voix sur place, contre 42,64% pour Jean-Luc Lagleize (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (72,52% contre 27,48% pour le RN). Jean-Luc Lagleize remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rouffiac-Tolosan La composition démographique et socio-économique de Rouffiac-Tolosan façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec une densité de population de 431 habitants/km² et 45,94% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 5,04% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 37,8%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (6,21%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,33%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 8,03% à Rouffiac-Tolosan, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Election à Rouffiac-Tolosan : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 62,16% des électeurs de Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne). La participation était de 58,74% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,94% au premier tour. Au deuxième tour, 56,29% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.