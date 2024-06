Résultat des législatives à Russange : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Russange lors de la présidentielle 2022

C'est sans doute le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Russange que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Celle-ci avait accumulé 23,28% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,68%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,28% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,08%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 42,69% contre 57,31%).