Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Angevillers lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription de la Moselle, c'est Laurent Jacobelli qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,36%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 52,10%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,90%.

Quel portrait faire d'Angevillers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 584 logements pour 1 311 habitants, la densité de la ville est de 143 habitants/km². Ses 43 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 379 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (84,08%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 28,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,12% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 731,87 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Angevillers manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

Au fil des dernières élections, les 1 333 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 011 personnes en âge de voter à Angevillers, 55,69% étaient restées chez elles. L'abstention était de 59,06% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 63,74% au premier tour et seulement 64,27% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

08:02 - Journée électorale à Angevillers : les horaires du bureau de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Angevillers. Les élections législatives sont l'occasion pour les électeurs d'Angevillers de réagir sur la façon dont est régi l'Hexagone. Dans le cas où l'union des gauches ou l'extrême-droite obtiendrait une majorité de députés à l'Assemblée, une cohabitation pourrait advenir, obligeant le chef de l'État à nommer un Premier ministre issu d'un courant politique opposé pour gouverner. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle union politique tirera son épingle du jeu au cours de ces élections législatives à Angevillers ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.