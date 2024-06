Résultat des législatives à Sailly-Flibeaucourt : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une avance de Bardella à Sailly-Flibeaucourt le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sailly-Flibeaucourt, avec 50,25%. Le RN devançait alors Jean Lassalle à 9,16% et Valérie Hayer à 8,17%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sailly-Flibeaucourt au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 37,89% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Sailly-Flibeaucourt. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,33%. Valérie Pécresse devait se contenter de la quatrième place avec 6,14% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,28%, devant Emmanuel Macron à 43,72%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Sailly-Flibeaucourt au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Nicolas Lottin en tête au premier tour, avec 31,75% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Somme. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,33%, devant le binôme Les Républicains à 48,67%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Sailly-Flibeaucourt aux élections législatives Dans la commune de Sailly-Flibeaucourt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,83%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (18,63%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 347 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,24%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (11,27%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sailly-Flibeaucourt mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 45,35% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Sailly-Flibeaucourt : retour sur la participation aux dernières législatives Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 51,27% des personnes en capacité de voter à Sailly-Flibeaucourt s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,5% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 41,91% au premier tour et seulement 40,1% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sailly-Flibeaucourt ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.