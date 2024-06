En direct

19:53 - Les orphelins de la coalition de gauche font envie Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 6,25% à Saint-André le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 31% sur place. La Nupes était absente par ailleurs aux législatives 2022 à Saint-André. Ce sont des candidats de gauche, étiquetés Divers gauche, qui y rassemblaient le plus de bulletins, avec 46,21% des voix sur la totalité des 2 circonscriptions dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Saint-André lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondages d'opinion imaginent des candidats du RN à 33% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que sa marque de 2022. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 23% à Saint-André, soit 15 points de plus également que ses 8,56% de 2022 dans la commune. Mais Saint-André n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Saint-André le 9 juin ? Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-André, à 39,98%, soit 2916 voix. L'extrême droite a alors doublé Manon Aubry à 21,17% et Valérie Hayer à 8,27%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Saint-André lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Il faut noter que le RN avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Saint-André que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La candidate avait engrangé 29,69% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,48%, suivi donc de Marine Le Pen avec 29,69% et Emmanuel Macron avec 16,94%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,97% contre 36,03%).

12:32 - À Saint-André, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Saint-André, grattant 8,56% des votes sur place, contre 46,21% en moyenne pour les candidats Divers gauche répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Jean-Hugues Ratenon (DVG) dans la 5e circonscription avec 36,24% et Frédéric Maillot (DVG) dans la 6e circonscription avec 24,26%. A l'issue du second round, ce sont encore des candidats Divers gauche qui vont remporter le plus de voix, avec 83,49% à l'échelle communale.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-André Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-André mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Dans la commune, 25,76% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 14,75% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 15 952 euros/an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (36,4%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (18,09%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,01% à Saint-André, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-André L'un des facteurs forts de ces élections législatives sera incontestablement le taux d'abstention à Saint-André (97440). Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 24,92% au premier tour. Au second tour, 28,04% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Lors du premier tour de la présidentielle, 46,02% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 53,19% au deuxième tour, c'est-à-dire 21 446 personnes.