19:51 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Apollinaire scruté Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Apollinaire, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,15% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,74% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 2,3% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,26% à Saint-Apollinaire. Mais ce sont 29% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,15%), de l'EELV Marie Toussaint (5,22%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,92%).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Saint-Apollinaire Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Saint-Apollinaire entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Apollinaire dans la moyenne française concernant Bardella début juin Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Saint-Apollinaire, avec 30,34% des bulletins dans l'urne (994 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,29%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,26%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Apollinaire lors de l'élection présidentielle Saint-Apollinaire avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,5%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 31,28% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 18,15% et 6,74% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,16% contre 63,84%.

12:32 - Adrien Huguet (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Saint-Apollinaire Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très analysé. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Apollinaire, comptant 15,26%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 30,88% des voix. A l'issue du second tour, c'est en revanche Benoît Bordat (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 56,24% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Saint-Apollinaire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Saint-Apollinaire se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 490 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 620 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 223 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 15,6% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,27% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 195 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,69%, participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,25%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 823 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Apollinaire, les problématiques locales se joignent aux défis français.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Apollinaire L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Saint-Apollinaire (21850). Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,17% au premier tour et seulement 48,93% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Apollinaire ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,61% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 23,98% au second tour.