Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN devrait se stabiliser à 20% à Saint-Barthélemy-d'Anjou lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Avec 17,2%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Barthélemy-d'Anjou au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,78% et 20,39% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 70,76% devant Marine Le Pen (29,24%).

Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Au premier tour des législatives 2022, Saint-Barthélemy-d'Anjou, couverte par la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, verra le binôme estampillé LREM s'imposer avec 38,02%, alors que le RN sera derrière à 14,37%. Sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour François Gernigon dans la localité.

11:02 - Saint-Barthélemy-d'Anjou : démographie et socio-économie impactent les législatives

A mi-chemin des législatives, Saint-Barthélemy-d'Anjou foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 460 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 678 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 2 695 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 15,78% des résidents sont des enfants, et 10,88% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 226 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 12,52%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2315,87 € par mois. En somme, Saint-Barthélemy-d'Anjou incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.