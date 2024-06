Résultat des législatives à Saint-Benin-d'Azy : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Benin-d'Azy : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans la ville de Saint-Benin-d'Azy, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Dans la localité, 15,69% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,44% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (28,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 559 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,4%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Benin-d'Azy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,47% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.