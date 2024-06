En direct

19:50 - Quels pourraient être les reports du vote de gauche à Saint-Brice-Courcelles ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 14,06% à Saint-Brice-Courcelles il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 5,52% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,85% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,36% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 25% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Brice-Courcelles, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 25,86% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,08% pour Yannick Jadot, 2,73% pour Fabien Roussel et 2,44% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Saint-Brice-Courcelles Que peut-on tirer de toutes ces statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à environ 40% voire plus à Saint-Brice-Courcelles ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Saint-Brice-Courcelles début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Brice-Courcelles, à 40,35%. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 14,06% et Valérie Hayer à 13,5%.

14:32 - Saint-Brice-Courcelles avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Brice-Courcelles. La cheffe de l'ancien FN prenait la tête avec 30,62% au 1er round contre 28,22% pour Emmanuel Macron et 18,16% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,66% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,17% contre 52,83%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Saint-Brice-Courcelles ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enjeu clé au niveau local pour cette législative 2024. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Brice-Courcelles au début des élections législatives 2022. C'est en effet Anne-Sophie Frigout qui arrivait en pôle position au premier tour avec 30,02% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,78%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,22%.

11:02 - Saint-Brice-Courcelles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Brice-Courcelles, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 526 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 338 entreprises, Saint-Brice-Courcelles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,49%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 33,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 8,68 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Brice-Courcelles écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Brice-Courcelles : quel sera le taux de participation ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 sera le niveau de participation à Saint-Brice-Courcelles (51370). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,14% au premier tour et seulement 56,48% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,42% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 26,84% au deuxième tour.