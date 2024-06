Résultat des législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le binôme Nupes avait en effet cumulé 56,59% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 10,66% à Saint-Étienne-du-Rouvray début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 46% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (24,83%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,39%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (9,12%).

18:42 - À Saint-Étienne-du-Rouvray, un Rassemblement national favori ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette Rassemblement national devrait s'afficher à 30% à Saint-Étienne-du-Rouvray lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la municipalité.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Saint-Étienne-du-Rouvray au début du mois Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc encore plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Saint-Étienne-du-Rouvray, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 31,33% des votes face à Manon Aubry à 24,83% et Raphaël Glucksmann à 10,66%.

14:32 - 37,96% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Saint-Étienne-du-Rouvray L'élection à la présidence de la République est certainement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Saint-Étienne-du-Rouvray lors du premier tour de la présidentielle avec 37,96%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,69%. Emmanuel Macron et Fabien Roussel devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,36% et 5,9% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,03% contre 58,97%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Saint-Étienne-du-Rouvray ? Lors des dernières législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray, le RN se plaçait à la deuxième place, 17,23% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 56,59% pour Hubert Wulfranc (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (73,13%). Hubert Wulfranc remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Saint-Étienne-du-Rouvray : tour d'horizon démographique A mi-chemin des législatives, Saint-Étienne-du-Rouvray foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 28 508 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 339 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 4 278 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 19,27%, Saint-Étienne-du-Rouvray est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 390 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,88%, révélant une situation économique précaire. À Saint-Étienne-du-Rouvray, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Étienne-du-Rouvray : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Étienne-du-Rouvray, quelle participation aux législatives ? Au cours des dernières années, les 28 733 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, 54,7% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Étienne-du-Rouvray avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,01% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,38% au premier tour et seulement 60,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.