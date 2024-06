Résultat des législatives à Saint-Étienne : découvrez les premières tendances

17:26 - Un taux de participation record dans la Loire (42) à 17 heures Dans le département de la Loire (42), le taux de participation à 17 heures au premier tour des élections législatives s'élève à 57,79%. Ce taux est nettement supérieur à celui des élections législatives de 2022, qui s'élevait à 42,05 %.

16:48 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Saint-Étienne lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême est sans doute la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33.29% et Emmanuel Macron avec 25.09% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République à Saint-Étienne. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 16.65% des suffrages. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 31.87% contre 68.13%.

16:31 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Saint-Étienne ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Étienne, cumulant 15.38% des suffrages sur place, contre 31.89% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Laetitia Copin (NUP) dans la Saint-Etienne - 1re circonscription avec 28.44% et Andrée Taurinya (NUP) dans la Saint-Etienne - 2e circonscription avec 34.37%. Au deuxième round, ce sont encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui cumuleront le plus de suffrages, avec 51.50% à l'échelle communale.

15:43 - Élections législatives à Saint-Étienne : un éclairage démographique A mi-chemin des élections législatives, Saint-Étienne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 172 718 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 13 841 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (57,81%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Saint-Étienne forme une communauté diversifiée, avec ses 25 640 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2104,44 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,09%, révélant une situation économique mitigée. À Saint-Étienne, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:59 - Saint-Étienne : quel était le taux d'abstention aux précédentes législatives ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Au moment des précédentes européennes, parmi les 88 794 inscrits sur les listes électorales à Saint-Étienne, 50,75% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 53,7% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,84% au premier tour et seulement 57,47% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 88 099 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 34,46% étaient restés chez eux, contre une abstention de 28,31% au premier tour.