L'autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Félix, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,28% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 11,88% à Saint-Félix. Mais ce sont 23% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,42%), de l'EELV Marie Toussaint (6,04%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,98%).

14:32 - 29,77% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Félix

C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Saint-Félix avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite écrasait le match avec 29,77% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,94% et 17,22% des voix. Yannick Jadot devait alors se placer parmi les figurants avec 7,05% des voix pour sa part. Avec 49,39%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,61%.