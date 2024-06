Résultat des législatives à Saint-Genis-l'Argentière : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Genis-l'Argentière, à 35,54%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 13,73% et Marion Maréchal à 9,07%.

La ville de Saint-Genis-l'Argentière avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite terminait avec 28,55% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,53% et 21,63% des voix. Saint-Genis-l'Argentière n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 8,48% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, Marine Le Pen surclassait aussi Macron avec 55,56% contre 44,44%.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Genis-l'Argentière révèlent les tendances électorales

Comment la population de Saint-Genis-l'Argentière peut-elle impacter les résultats des législatives ? Dans le bourg, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,8% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,4%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 378 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,89%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,19%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Genis-l'Argentière mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,6% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.