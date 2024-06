En direct

19:51 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Georges-d'Orques La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,74% à Saint-Georges-d'Orques. Mais ce sont 31% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (8,79%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,43%) et enfin de Léon Deffontaine (2,25%). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Georges-d'Orques, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 23,7% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,12% pour Yannick Jadot, 2,47% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Georges-d'Orques Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais des éléments se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Georges-d'Orques entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 29% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Georges-d'Orques dans la moyenne française concernant Bardella début juin Le résultat de ce 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 32,1% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Georges-d'Orques, face à Raphaël Glucksmann à 16,74% et Valérie Hayer à 13,34%. Le RN l'a emporté avec 840 votants de Saint-Georges-d'Orques.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saint-Georges-d'Orques lors de la présidentielle 2022 C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Saint-Georges-d'Orques avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,85%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 24,29% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 23,09% et 9,39% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,54% contre 56,46%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des dernières législatives à Saint-Georges-d'Orques Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections législatives 2024. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Georges-d'Orques, récoltant 21,4% des suffrages sur place, contre 35,50% pour Jean-François Audrin (La République en Marche). Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,37%, contre 47,63% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

11:02 - Saint-Georges-d'Orques : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Saint-Georges-d'Orques, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,73%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (62,86%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 748 € par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 339 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,88%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,22%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Georges-d'Orques mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,17% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Participation à Saint-Georges-d'Orques : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'étude des résultats des scrutins électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Début juin, lors des européennes, 40,91% des personnes en capacité de voter à Saint-Georges-d'Orques avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 47,99% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,39% au premier tour et seulement 49,78% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Georges-d'Orques pour les élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,8% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 22,34% au premier tour.